Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России новое постановление изменит правила расчета тарифа за мусор

В России новое постановление изменит правила расчета тарифа за мусор

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 52
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В России новое постановление изменит правила расчета тарифа за мусор

Правительство России изменило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов, что повлияет на плату потребителей. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы России.


Согласно документу, была уточнена расчетная прибыль предпринимателей (без учета платы за негативное воздействие на природу) и определены правила расчета затрат на амортизацию. Также в состав расходов не будет включена компенсация расходов на уплату налога на прибыль.

Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены

Читайте также:

Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены
«Постановление позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым», — приведены слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева на сайте ведомства.

Ведомство ожидает, что указанные меры уже в ближайшее время позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей.

Мусорная реформа, которая предполагает модернизацию обращения с бытовыми отхода в части сбора и переработки мусора, стартовала в некоторых регионах России в январе 2019 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Накануне глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил о том, что более половины российских компаний не платят за вывоз ТКО.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
ЖКХ
В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки
Экономика
В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки
Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены
ЖКХ
Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены
Местные власти обяжут информировать о цене газа и условиях его подключения
Человек и закон
Местные власти обяжут информировать о цене газа и условиях его подключения
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
Образование
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
Общество
В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Общество
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Смена тарифов сотовой связи для россиян стала бесплатной
Общество / Это интересно
Смена тарифов сотовой связи для россиян стала бесплатной
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: