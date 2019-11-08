В России новое постановление изменит правила расчета тарифа за мусор

Правительство России изменило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов, что повлияет на плату потребителей. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы России.





Согласно документу, была уточнена расчетная прибыль предпринимателей (без учета платы за негативное воздействие на природу) и определены правила расчета затрат на амортизацию. Также в состав расходов не будет включена компенсация расходов на уплату налога на прибыль.

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«Постановление позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым», — приведены слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева на сайте ведомства.Ведомство ожидает, что указанные меры уже в ближайшее время позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей.Мусорная реформа, которая предполагает модернизацию обращения с бытовыми отхода в части сбора и переработки мусора, стартовала в некоторых регионах России в январе 2019 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Накануне глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил о том, что более половины российских компаний не платят за вывоз ТКО.