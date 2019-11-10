Жители Уфы могут подать заявку на участие в программе "Башкирские дворики"

За десять месяцев нынешнего года в Уфе благоустроили 89 дворов — все это было сделано в рамках программы «Башкирские дворики».





В них был произведен ремонт покрытия, расширена проезжая часть и тротуары, заменены бордюры, а также увеличено количество парковочных мест и установлены игровые комплексы и системы видеонаблюдения.

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Фото: Администрация ГО г.Уфа РБ

Например, количество парковочных мест было увеличено на пять тысяч, а новых камер — более чем на 500.В пятницу представители администрации проверили один из таких благоустроенных дворов — на улице Степана Злобина 5/1. Жители, по их словам, остались довольны благоустройством: появились спортивная и детская площадки, зона отдыха.В следующем году реализация программы продолжится — уже есть перечень дворов, который будут благоустроены и с ним можно ознакомиться на сайте администрации города. Сейчас идет сбор заявок на 2021-2024 годы — документы можно подать до 29 ноября. Уточнить информацию можно по телефону: 279-06-77