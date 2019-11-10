Жители Уфы могут подать заявку на участие в программе "Башкирские дворики"

Например, количество парковочных мест было увеличено на пять тысяч, а новых камер — более чем на 500.
В пятницу представители администрации проверили один из таких благоустроенных дворов — на улице Степана Злобина 5/1. Жители, по их словам, остались довольны благоустройством: появились спортивная и детская площадки, зона отдыха. В следующем году реализация программы продолжится — уже есть перечень дворов, который будут благоустроены и с ним можно ознакомиться на сайте администрации города. Сейчас идет сбор заявок на 2021-2024 годы — документы можно подать до 29 ноября. Уточнить информацию можно по телефону: 279-06-77