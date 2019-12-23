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В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ

Добавлено: 23.12.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ

В правительстве Башкирии приняли решение поднять тарифы не некоторые коммунальные услуги. На сайте правовой информации республики сообщается, что с 1 января подорожает вывоз мусора и электроэнергия. Кроме того, с 1 июля запланирован рост стоимости водоотведения, тепловой энергии и газа. 


Уточняется, что с 1 июля рост тарифов составит около 5,6 процента. Электричество и газ вырастут на три процента, электроэнергия – на пять процентов. 

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В издании  Ufatime.ru   уточняют, что тарифы в разных городах вырастут по-разному. К примеру, в Уфе и в Октябрьском водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия вырастут в цене до 3 процентов. 

В Стерлитамаке тарифы за водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами подорожают не более чем на три процента, тепловая энергия – не более чем на 5,3%, электроэнергия – на 5,05%, газ – на 3%.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: solidarnost.org
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