В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ

В правительстве Башкирии приняли решение поднять тарифы не некоторые коммунальные услуги. На сайте правовой информации республики сообщается, что с 1 января подорожает вывоз мусора и электроэнергия. Кроме того, с 1 июля запланирован рост стоимости водоотведения, тепловой энергии и газа.
Уточняется, что с 1 июля рост тарифов составит около 5,6 процента. Электричество и газ вырастут на три процента, электроэнергия – на пять процентов.
В издании Ufatime.ru уточняют, что тарифы в разных городах вырастут по-разному. К примеру, в Уфе и в Октябрьском водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия вырастут в цене до 3 процентов.
В Стерлитамаке тарифы за водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами подорожают не более чем на три процента, тепловая энергия – не более чем на 5,3%, электроэнергия – на 5,05%, газ – на 3%.