Радий Хабиров поручил грамотно организовать вывоз мусора

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров, в сфере собираемости платы за вывоз мусора есть определенные сложности, которые за несколько дней не решить. Но движение идет.
— По нашему мнению, ситуацию за январь-февраль мы можем ситуацию нормализовать, - прокомментировал Андрей Назаров. — Чтобы повысить собираемость платы за вывоз мусора, будут подключены МФЦ, но некоторые операторы хотят организовать свои офисы.
По его словам, чтобы Башкирия оставалась чистой в новогодние каникулы, будет утвержден график собираемости ТБО на новогодние праздники.
— Чтобы у нас горы мусора не накопились, — пояснил заместитель премьер-министра.