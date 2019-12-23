Радий Хабиров поручил грамотно организовать вывоз мусора

В Башкирии нужно сначала грамотно организовать вывоз мусора, а потом рассматривать вопрос о росте тарифов. Этот вопрос поднимался в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ.





— Вы наладьте сначала простую работу — вывоз мусора бытовой, — поручил Глава Башкортостана Радий Хабиров. — А всевозможные инвестиционные составляющие, тарифная политика — только после этого.

— По нашему мнению, ситуацию за январь-февраль мы можем ситуацию нормализовать, - прокомментировал Андрей Назаров. — Чтобы повысить собираемость платы за вывоз мусора, будут подключены МФЦ, но некоторые операторы хотят организовать свои офисы.

— Чтобы у нас горы мусора не накопились, — пояснил заместитель премьер-министра.

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Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров, в сфере собираемости платы за вывоз мусора есть определенные сложности, которые за несколько дней не решить. Но движение идет.По его словам, чтобы Башкирия оставалась чистой в новогодние каникулы, будет утвержден график собираемости ТБО на новогодние праздники.