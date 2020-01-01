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Во втором полугодии 2020 года россиян ждет повышение коммунальных платежей

Добавлено: 01.01.20
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Во втором полугодии 2020 года россиян ждет повышение коммунальных платежей

Повышения коммунальных тарифов россиянам стоит ждать во втором полугодии 2020 года. С 1 июля сумма в квитанциях вырастет, так как будет проведена ежегодная индексация, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.


Субъекты Федерации сами устанавливают, на какой процент будут увеличены тарифы. «Рост общей суммы в платежках не должен превышать потолка, определенного федеральной властью», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ФАС. Предельный индекс изменения размера тарифа для каждого региона страны разный. Индексация должна составить от 2,4% до 6,5%.

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Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Матюхин рассказал, что в первые шесть месяцев 2020 года коммунальные тарифы расти не будут. По его словам, они могут только снижаться.

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Источник: ura.news
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