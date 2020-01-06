В России вступил в силу закон об установке «умных» счетчиков

В России в 2020 году вступает в силу закон об установке «умных» счетчиков. Документ N 522-ФЗ об интеллектуальных системах учета электроэнергии был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2018 году.





Сообщается, что умные счетчики способны удаленно передавать показания, контролировать работу электросетей. Такие приборы учета начнут устанавливать уже с 1 июля 2020 года. Потребителям в многоквартирных жилых домах счетчики должны устанавливать гарантирующие поставщики. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью «умных счетчиков» к 2023 году, будут оштрафованы.





Интеллектуальные системы учета электрической энергии призваны обеспечить информационный обмен, хранение показаний приборов учета, удаленное управление, предоставление информации о результатах измерений и т.п. На текущий момент россияне используют приложения на своем мобильнике или заходят на сайт энергосбытовой компании, чтобы передавать данные. Новые же счетчики будут делать это дистанционно. Они будут сообщать необходимую информацию в единую информационную сеть, поясняют специалисты.Предполагается, что умные счетчики помогут россиянам экономить — с их помощью граждане смогут устанавливать дифференцированный тариф. А кроме того, новый вид оборудования поможет бороться с неплатежами.

Кому грозит замена счетчика? Беспокоиться не стоит — внедрять новый вид счетчиков будут постепенно, по мере выхода из строя старых. Кроме того, многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета в обязательном порядке.



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