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В Уфе начали применять противогололедный состав, который не оставляет грязи

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе начали применять противогололедный состав, который не оставляет грязи

Главное отличие нового противогололедного материала — наличие двух фаз: твердой и жидкой. Средство «Бионорд» в твердом виде уже применяется при обработке улиц. Жидкая фаза нужна, чтобы запустить химическую реакцию и ускорить процесс плавления. За счет этого реагент действует в полтора раза быстрее.

Новый противогололедный материал позволяет существенно экономить при содержании одного квадратного метра дороги. Благодаря жидкой фазе он лучше держится на дороге и не разносится ветром.

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Для хранения жидкой фазы смонтировали специальную станцию на базе МБУ «Служба по благоустройству».. Она состоит из емкостей в несколько метров высотой и оборудования для автоматической заправки машин. Водителю спецтехники нужно поднести магнитную карту к считывающему устройству и заправить технику.

Программное обеспечение позволяет увидеть, какая машина и в каком объеме заправилась, сколько жидкой фазы осталось в емкостях, какой она температуры и плотности. Проверить работу станции можно будет даже со смартфона через мобильное приложение.
«Бионорд» на 99,98% растворяется в воде и не оставляет после себя грязи. В состав противогололедного материала входит ингибитор коррозии, поэтому его воздействие на автомобили по сути сопоставимо с влиянием талого снега», подчеркнули в пресс-службе Администрации Уфы.
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Источник: www.ufacity.info
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