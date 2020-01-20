Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг

В Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг

С 1 июля 2020 года в Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг. Об этом во время оперативного совещании в правительстве РБ сообщила председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

Глава Госкомитета отметила, что в текущем году в Башкирии, как и в целом по России, будет продолжена практика по ограничению вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством установления индексов изменения размера вносимой платы. С 1 июля 2020 года для Башкирии будет установлен индекс в размере 3,6 процента. Предельно допустимое уклонение от этого индекса установлено на уровне двух процентов. Индекс определяет максимальное увеличение размера платы за весь набор коммунальных услуг, который граждане получают за месяц. Средний индекс в Башкирии является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Таким образом, с 1 июля тариф на водоснабжение увеличится на 2,98 процента (с 25,78 до 26,55 рубля за кубометр), на водоотведение — на 2,18 процента (с 26,04 до 26,61 рубля за кубометр), на теплоснабжение — 3,16 процента (с 1980,82 до 2043,81 рубля за гигакалорию), на электроэнергию — на 5,05 процента (с 3,17 до 3,33 рубля за киловатт/час), за газ — на 3 процента (с 7,20 до 7,42 рубля за кубометр).

При этом Светлана Бурдюк отметила, что тарифы на электроэнергию и газ устанавливаются единые по всей территории республики в зависимости от дифференциации по зонам суток и направлению использования. А тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой ресурсоснабжающей организации.

Что касается тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами, то с 1 января 2020 года в двух зонах — №1 и 4+, обслуживающихся МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Дюртюлимелиоводстрой», — остаются на уровне декабря прошлого года. В трех других зонах они снижаются на девять процентов. С 1 июля 2020 года рост тарифов не превысит параметров, которые предусмотрены прогнозам социально-экономического развития.

— В настоящее время при формировании платы в 70 и 35 рублей региональными операторами в рамках договорных отношений применяются тарифы ниже установленных постановлениями Госкомитета, что не противоречит законодательству, — добавила Светлана Бурдюк.
В целом структура совокупной платы за коммунальные услуги в среднем по республике на 45,34 процента состоит из платы за тепловую энергию, 24,33 процента — за электроснабжение, 8,51 процента — за горячее водоснабжение, 7,4 процента — за водоснабжение, 6,63 процента — за водоотведение, 4,44 процента — за обращение с ТКО и 3,35 процента — за газоснабжение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Во втором полугодии 2020 года россиян ждет повышение коммунальных платежей
ЖКХ
Во втором полугодии 2020 года россиян ждет повышение коммунальных платежей
В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ
ЖКХ
В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы за "Платон" повысились на 14 копеек за километр
Экономика
В России 1 июля тарифы за "Платон" повысились на 14 копеек за километр
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Экономика
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
Общество
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги
Общество
В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги
В Башкирии зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ПФО
Общество
В Башкирии зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ПФО
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: