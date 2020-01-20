С 1 июля 2020 года в Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг. Об этом во время оперативного совещании в правительстве РБ сообщила председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.







Глава Госкомитета отметила, что в текущем году в Башкирии, как и в целом по России, будет продолжена практика по ограничению вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством установления индексов изменения размера вносимой платы. С 1 июля 2020 года для Башкирии будет установлен индекс в размере 3,6 процента. Предельно допустимое уклонение от этого индекса установлено на уровне двух процентов. Индекс определяет максимальное увеличение размера платы за весь набор коммунальных услуг, который граждане получают за месяц. Средний индекс в Башкирии является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.









Таким образом, с 1 июля тариф на водоснабжение увеличится на 2,98 процента (с 25,78 до 26,55 рубля за кубометр), на водоотведение — на 2,18 процента (с 26,04 до 26,61 рубля за кубометр), на теплоснабжение — 3,16 процента (с 1980,82 до 2043,81 рубля за гигакалорию), на электроэнергию — на 5,05 процента (с 3,17 до 3,33 рубля за киловатт/час), за газ — на 3 процента (с 7,20 до 7,42 рубля за кубометр).При этом Светлана Бурдюк отметила, что тарифы на электроэнергию и газ устанавливаются единые по всей территории республики в зависимости от дифференциации по зонам суток и направлению использования. А тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой ресурсоснабжающей организации.

Что касается тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами, то с 1 января 2020 года в двух зонах — №1 и 4+, обслуживающихся МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Дюртюлимелиоводстрой», — остаются на уровне декабря прошлого года. В трех других зонах они снижаются на девять процентов. С 1 июля 2020 года рост тарифов не превысит параметров, которые предусмотрены прогнозам социально-экономического развития.

— В настоящее время при формировании платы в 70 и 35 рублей региональными операторами в рамках договорных отношений применяются тарифы ниже установленных постановлениями Госкомитета, что не противоречит законодательству, — добавила Светлана Бурдюк.



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В целом структура совокупной платы за коммунальные услуги в среднем по республике на 45,34 процента состоит из платы за тепловую энергию, 24,33 процента — за электроснабжение, 8,51 процента — за горячее водоснабжение, 7,4 процента — за водоснабжение, 6,63 процента — за водоотведение, 4,44 процента — за обращение с ТКО и 3,35 процента — за газоснабжение.