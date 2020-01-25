В Уфе вернут деньги за отопление жителям 753 домов

Уфимские инженерные сети планируют вернуть деньги за обогрев жителям 753 домов. Окончательные суммы переплаты за отопление в летние месяцы будут зачтены в квитанциях в 2020 году. Всего эта организация обеспечивает теплом 1349 жилых домов и около 250 социально учреждений в Дёмском, Кировском, Ленинском и Советском районах Уфы.







В сентябре прошлого года республика перешла на новую схему. Теперь жители платят за тепло по факту лишь в отопительный период, а не равномерно в течение всего календарного года. Проведенная корректировка платы за отопление станет последней.

«Прежде чем выставить квитанцию с корректировкой, проводится доскональная проверка по каждому дому, то есть мы каждую цифру выверяем. В домах, где нет сомнений в правильности показаний и расчётов, жильцы получат квитанции в январе».



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А вот жители домов, где есть вопросы к правильности начислений, – в феврале. Будут проведены собрания со старшими по дому, а также проверят приборы учета тепла, для выявления возможных нарушений в работе.Автор: Айгуль Хатыпова