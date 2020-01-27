В Башкирии за две недели проверок обнаружили более 150 нарушений по начислениям за отопление

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Борис Беляев доложил о ситуации с начислениями за отопление. Напомним, жители Башкирии массово жаловались на значительные корректировки в платежках по итогам 2019 года.







В связи с этим две недели специалисты БашРТС и Госкомитета по жилищному и строительному надзору с привлечением управляющих компаний и общественников проводили обходы домов. В результате было выявлено 66 нарушений в работе общедомовых приборов учета, 98 нарушений в части эксплуатации МКД. В отношении БашРТС и МУП УИС вынесены предостережения.

— Мы с вами договорились: по пятницам у вас появилась новая форма работы – вы рассматриваете критический вопрос ТКО, но сейчас добавляется тема, связанная с платежками. И чтобы на этих совещаниях рядом с вами сидел руководить БГК либо присылайте своего первого зама, но должны быть первые лица. Вы должны делать постоянную сверку за неделю. Просьба отработать эту историю, она требует кропотливой работы. Жителям надо все объяснять, чтобы мы этот сезон прошли, а в следующий зашли с понятными документами, нормативами. Чтобы у людей не было таких чудовищных квитанций, — заключил Глава Башкирии Радий Хабиров.

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