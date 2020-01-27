Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за две недели проверок обнаружили более 150 нарушений по начислениям за отопление

В Башкирии за две недели проверок обнаружили более 150 нарушений по начислениям за отопление

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии за две недели проверок обнаружили более 150 нарушений по начислениям за отопление

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Борис Беляев доложил о ситуации с начислениями за отопление. Напомним, жители Башкирии массово жаловались на значительные корректировки в платежках по итогам 2019 года.

В связи с этим две недели специалисты БашРТС и Госкомитета по жилищному и строительному надзору с привлечением управляющих компаний и общественников проводили обходы домов. В результате было выявлено 66 нарушений в работе общедомовых приборов учета, 98 нарушений в части эксплуатации МКД. В отношении БашРТС и МУП УИС вынесены предостережения.

В Уфе вернут деньги за отопление жителям 753 домов

Читайте также:

В Уфе вернут деньги за отопление жителям 753 домов
— Мы с вами договорились: по пятницам у вас появилась новая форма работы – вы рассматриваете критический вопрос ТКО, но сейчас добавляется тема, связанная с платежками. И чтобы на этих совещаниях рядом с вами сидел руководить БГК либо присылайте своего первого зама, но должны быть первые лица. Вы должны делать постоянную сверку за неделю. Просьба отработать эту историю, она требует кропотливой работы. Жителям надо все объяснять, чтобы мы этот сезон прошли, а в следующий зашли с понятными документами, нормативами. Чтобы у людей не было таких чудовищных квитанций, — заключил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе вернут деньги за отопление жителям 753 домов
ЖКХ
В Уфе вернут деньги за отопление жителям 753 домов
Ильдар Шафиков назначен председателем Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Башкирии
Политика
Ильдар Шафиков назначен председателем Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Башкирии
Жители Башкирии начнут получать квитанции за отопление по новой схеме 7 октября
ЖКХ
Жители Башкирии начнут получать квитанции за отопление по новой схеме 7 октября
Как будут начислять плату за отопление в Башкирии
ЖКХ
Как будут начислять плату за отопление в Башкирии
В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление
ЖКХ
В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление
В Башкирии квитанции на оплату услуг ЖКХ придут с опозданием
ЖКХ
В Башкирии квитанции на оплату услуг ЖКХ придут с опозданием
В Уфе открылся еще один офис "БашРТС"
ЖКХ
В Уфе открылся еще один офис "БашРТС"
В Уфе, после случаев падений в люки детей, прошла специальная проверка
ЖКХ
В Уфе, после случаев падений в люки детей, прошла специальная проверка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: