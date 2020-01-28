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В Уфе уборку снега можно отследить онлайн

Добавлено: 28.01.20
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе уборку снега можно отследить онлайн

Жители Уфы могут в режиме реального времени следить за работой коммунальных служб. На сайте администрации города появилась новая функция, которая позволяет наблюдать за тем, какой двор или какую улицу в данный момент очищают от снега.

Новый сервис заработал сегодня, 28 января, после поручения градоначальника Ульфата Мустафина на собрании в мэрии.

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— Нужно разместить на сайте администрации города карту, где будет отражен выход на линию техники городских коммунальных служб. Чтобы люди в режиме реального времени видели, где работают наши коммунальщики, — распорядился мэр города. 
На новой карте можно увидеть работу тракторов и грейдеров, их госномер, скорость передвижения, тип техники и даже узнать, кому она принадлежит. Ко всему прочему, обновления статуса передвижения происходят моментально. Добавим, что на сайте администрации также действуют интерактивные карты, которые показывают ремонт дорог, дорожных ям, пассажирского транспорта онлайн и так далее.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Ufacity.info
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