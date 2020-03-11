В Уфе начисленные «БашРТС» 11 млн рублей из 60 подлежат возврату
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Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в уфимской администрации сообщили, что 11 из 60 миллионов рублей «БашРТС» начислили неправильно. Эта сумма подлежит возврату.
Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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— Это официальная информация по начислению потребителям. Жители имеют право знать, что им будет сделан перерасчет, что были в том числе и некорректные расчеты, — сообщила Прочаковская.Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил своим подчиненным дойти до каждого жителя, до каждой квартиры и все разъяснить.
Вчера в Уфе сменился директор «БашРТС» после череды скандалов.
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Источник:
ufa1.ru
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