В Уфе начисленные «БашРТС» 11 млн рублей из 60 подлежат возврату

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в уфимской администрации сообщили, что 11 из 60 миллионов рублей «БашРТС» начислили неправильно. Эта сумма подлежит возврату.







Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

— Это официальная информация по начислению потребителям. Жители имеют право знать, что им будет сделан перерасчет, что были в том числе и некорректные расчеты, — сообщила Прочаковская.



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