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В Уфе начисленные «БашРТС» 11 млн рублей из 60 подлежат возврату

Добавлено: 11.03.20
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе начисленные «БашРТС» 11 млн рублей из 60 подлежат возврату

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в уфимской администрации сообщили, что 11 из 60 миллионов рублей «БашРТС» начислили неправильно. Эта сумма подлежит возврату.

Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

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— Это официальная информация по начислению потребителям. Жители имеют право знать, что им будет сделан перерасчет, что были в том числе и некорректные расчеты, — сообщила Прочаковская.
Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил своим подчиненным дойти до каждого жителя, до каждой квартиры и все разъяснить.

Вчера в Уфе сменился директор «БашРТС» после череды скандалов.

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Источник: ufa1.ru
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