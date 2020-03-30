В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он обратился ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой не штрафовать людей за долги по ЖКХ.







Радий Хабиров, глава Башкирии:



«Пени и штрафы на этот период как класс уничтожаем. Я прошу меня понять. Пусть все сидящие меня здесь услышать. Никаких штрафов и пени. Не то сейчас время»