В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ
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Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он обратился ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой не штрафовать людей за долги по ЖКХ.
Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Пени и штрафы на этот период как класс уничтожаем. Я прошу меня понять. Пусть все сидящие меня здесь услышать. Никаких штрафов и пени. Не то сейчас время»
Ранее сообщалось, что представители больницы в Янауле рассказали о пациентке с подозрением на коронавирус. У женщины взяли все необходимые анализы и были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии
Источник:
bash.news
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