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В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он обратился ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой не штрафовать людей за долги по ЖКХ.



Радий Хабиров, глава Башкирии:

«Пени и штрафы на этот период как класс уничтожаем. Я прошу меня понять. Пусть все сидящие меня здесь услышать. Никаких штрафов и пени. Не то сейчас время»
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Руководитель Башкирии отметил, что платить за коммунальные услуги обязательно нужно. Однако если возникла ситуация, при которой жильцы домов не могут оплатить счета, ресурсоснабжающая организация должна предоставить возможность заплатить задолженность без дополнительных начислений.

Ранее сообщалось, что представители больницы в Янауле рассказали о пациентке с подозрением на коронавирус. У женщины взяли все необходимые анализы и были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии

Источник: bash.news
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