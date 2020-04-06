Хабиров призвал не допускать столпотворения в банках

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве велел кабмину провести соответствующие работы по недопущению распространения коронавируса в банках.







«После 10го числа пойдут оплаты за ЖКХ. Я примерно предполагаю, какое число примерно придет. Мы договорились, что коммунальные услуги мы оплачиваем. Но наша задача сделать так, чтобы там не было столпотворения. Придут-то платить кто – пожилые люди. И мы всех там перезаражаем. Прошу обратить особое внимание именно в этот период. Мы точно всех там перезаражаем. Режим дистанции, режим дезинфекции, режим масок и так далее. Иначе мы там поймаем одну из самых страшных проблем на данный момент», - сказал он.





Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса еще на одну неделю.



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Фото: mercator.ru