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Уфимский Горзеленхоз приступил к пошиву защитных масок

Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
Уфимский Горзеленхоз приступил к пошиву защитных масок

Коммунальщики Уфы готовы сшить защитные маски для муниципальных организаций столицы республики. Своё производство открыло предприятие Горзеленхоз, в день успевают выполнить партию из 100 масок. Почему сотрудники коммунального предприятия взялись за иголки?



Защиту швеи Горзеленхоза для коллег шили и раньше. Только прежде это была спецодежда. На предприятии свой отдел по производству формы для сотрудников. Теперь каждый работник обеспечен ещё и масками – по 2 в одни руки.

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В день мастерицы успевают сдать 100 готовых масок. Работа за теми же швейными машинками, поменялись только материалы. Одно из обязательных условий – гипоаллергенные ткани.

Производство масок открылось 2 недели назад. Все сотрудники сейчас обеспечены средствами защиты. Горзеленхоз готов принять заявки на пошив масок для предприятий. Но принципиально только муниципальных. По словам начальства, производство в швейном цехе налажено практически безотходное.

Работа коммунальных служб не останавливалась ни на день. Во время пандемии работники в зелёных костюмах продолжают ухаживать за столицей. Предприятие в ответе за парки, аллеи, скверы и леса Уфы. За всё то, что называют лёгкими города.
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Источник: bash.news
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