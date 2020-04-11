В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора

В Башкирии во время режима самоизоляции, введенного с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на контейнерных площадках стало накапливаться больше мусора.







Об этом на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

— Наши контейнерные площадки засоряются теперь на 30 процентов быстрее, — сказал министр. — Поэтому мы приняли решение в городах и густонаселенных пунктах увеличить количество вывозов мусора. При этом мы немного сокращаем вывоз мусора из труднодоступных и отдаленных пунктов, чтобы сэкономить время и больше внимания уделить вывозу отходов в крупных населенных пунктах.



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