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В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора

Рубрика: Общество / ЖКХ
В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора

В Башкирии во время режима самоизоляции, введенного с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на контейнерных площадках стало накапливаться больше мусора.



Об этом на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

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— Наши контейнерные площадки засоряются теперь на 30 процентов быстрее, — сказал министр. — Поэтому мы приняли решение в городах и густонаселенных пунктах увеличить количество вывозов мусора. При этом мы немного сокращаем вывоз мусора из труднодоступных и отдаленных пунктов, чтобы сэкономить время и больше внимания уделить вывозу отходов в крупных населенных пунктах.
Министр добавил, что вывоз мусора находится на особом контроле.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве велел кабмину провести соответствующие работы по недопущению распространения коронавируса в банках.

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Источник: www.i-gazeta.com
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