Радий Хабиров призвал глав районов решить вопрос по установке контейнерных площадок
Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от глав муниципальных районов решить вопрос по установке качественных контейнерных площадок.
Лира Игтисамова, руководитель Министерства финансов РБ сообщила, что средства на контейнерные площадки в этом году выделятся в полном объеме - это около 173 млн. рублей.
Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин доложил, что система "ТКО-Башкортостан" дает возможность отследить вывоз мусора с контейнерных площадок и своевременно реагировать на обращения жителей.
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