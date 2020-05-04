Радий Хабиров призвал глав районов решить вопрос по установке контейнерных площадок

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от глав муниципальных районов решить вопрос по установке качественных контейнерных площадок.





На оперативном совещании он заявил, что в прошлом году было много ошибок допустив, что в районах отсутствовал опыт внедрения контейнерных площадок. В этом же году муниципалитеты обязаны отработать на отлично.



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Хабиров дал указание своему контрольному управлению провести проверку в районах по вопросу замены некачественных контейнерных площадок.Лира Игтисамова, руководитель Министерства финансов РБ сообщила, что средства на контейнерные площадки в этом году выделятся в полном объеме - это около 173 млн. рублей.Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин доложил, что система "ТКО-Башкортостан" дает возможность отследить вывоз мусора с контейнерных площадок и своевременно реагировать на обращения жителей.