В Башкирии сфере ЖКХ выделят 1 млрд рублей Рубрика: Общество / ЖКХ Об этом сегодня говорили на онлайн-заседании кабинета министров. Больше полумиллиарда направят на подготовку объектов жизнеобеспечения в осенне-зимних условиях, причём будут учитываться возможные сокращения платежей от населения. Читайте также: В Башкирии для покупателей введут кэшбэк Ещё 460 миллионов выделяют на децентрализацию систем теплоснабжения и переход на индивидуальное поквартирное отопление.Оставшиеся 46 миллионов рублей направят на санобработку многоэтажек и территорий муниципалитетов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Читайте также