В Башкирии сфере ЖКХ выделят 1 млрд рублей

Об этом сегодня говорили на онлайн-заседании кабинета министров. Больше полумиллиарда направят на подготовку объектов жизнеобеспечения в осенне-зимних условиях, причём будут учитываться возможные сокращения платежей от населения.





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Ещё 460 миллионов выделяют на децентрализацию систем теплоснабжения и переход на индивидуальное поквартирное отопление.Оставшиеся 46 миллионов рублей направят на санобработку многоэтажек и территорий муниципалитетов.