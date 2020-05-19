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В Башкирии сфере ЖКХ выделят 1 млрд рублей

Рубрика: Общество / ЖКХ
В Башкирии сфере ЖКХ выделят 1 млрд рублей

Об этом сегодня говорили на онлайн-заседании кабинета министров. Больше полумиллиарда направят на подготовку объектов жизнеобеспечения в осенне-зимних условиях, причём будут учитываться возможные сокращения платежей от населения.

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Ещё 460 миллионов выделяют на децентрализацию систем теплоснабжения и переход на индивидуальное поквартирное отопление.

Оставшиеся 46 миллионов рублей направят на санобработку многоэтажек и территорий муниципалитетов.

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Источник: gtrk.tv

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