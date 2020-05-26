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В Башкирии летом могут повыситься тарифы за вывоз мусора

В Башкирии летом могут повыситься тарифы за вывоз мусора

| 26 май 2020 | 16:23

В Башкортостане уже летом могут повысить плату за вывоз мусора. Этот вопрос сегодня обсуждали в региональном Правительстве. Совещание прошло под руководством первого вице-премьера Андрея Назарова.

Регоператоры пожаловались, что сейчас огромные объемы вывозимых от населения ТКО скопились на свалках, которые переполнены. Оттуда отходы необходимо вывезти на так называемые «легитимные полигоны». А это огромные затраты.



Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан:

По первому году итоги подведем. Если будет некачественная работа плюс высокая собираемость оплаты, тогда мы пойдем на то, чтобы увеличить. Поэтому будем в июне итог этот подводить.  В целом работа идет неплохо. Собираемость и работа по вывозу более-менее.
Особое внимание было уделено обустройству мусорных площадок. Для полной обеспеченности необходимо приобрести ещё 19 тысяч контейнеров. Первый вице-премьер Андрей Назаров дал поручение проработать вопрос об их производстве в республике. Помимо этого были рассмотрены вопросы касаемо ямочного ремонта. Уровень выполнения составляет 51,5%. А вот дорожные дефекты во дворах устраняют за счет  республиканской программы «Башкирские дворики». В 60 муниципалитетах к этим работам уже приступили. В трех приступают на этой неделе.
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Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан:
Тротуары – это как дороги для людей, которые без машин ходят. Это так же важно, чтобы они были не бесхозными, были без ям. Много работы надо по тротуарам проводить.
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Источник: bash.news

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