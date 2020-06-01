С начала лета в Башкирии все вместе взятые услуги ЖКХ повысятся не более чем на 5,6%

| 01 июн 2020 | 20:27

Госкомитет РБ по тарифам сообщает, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги изменятся с 1 июля 2020 года.







На федеральном уровне с целью защиты жителей, на текущий год продолжается практика ограничения на вносимые жителями платы за жилищно-коммунальные услуги, в частности за горячее и холодное водоснабжение, отопление, газоснабжение, электроснабжение, водоотведение, путем введения индексов изменения размера платы в среднем по каждому субъекту РФ.

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Тарифы на коммунальные услуги в республике в первом полугодии нынешнего года не превзошли уровень декабря прошлого года, иными словами с 1 января 2020 года тарифы остались прежними. Распоряжением Правительства России для Башкирии с 1 июля 2020 года средний индекс изменения размера вносимой жителями платы за жилищно-коммунальные услуги установлен на уровне 3,6%, а предельное отклонение от величины данного индекса установлено на уровне 2%. Исходя из этого, изменение общей платы за весь набор коммунальных услуг не превысит 5,6%.