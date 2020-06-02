В Башкирии стоимость коммунальных платежей вырастет на 4,1%

| 02 июн 2020 | 15:32

В Башкирии с 1 июля 2020 года изменятся тарифы коммунальных услуг. Стало известно, что стоимость газа вырастет на 3%, электроэнергии на 5%. Остальные услуги станут дороже на 3-4%. По Уфе среднее увеличение составит 3,35%, по республике - 4,1%.



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Борис Беляев, министр ЖКХ сказал, что для того, чтобы малообеспеченные могли и дальше получать субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения, уже подготовлен соответствующий документ.Новый способ оплаты за отопление стали применять в 2019 году. Теперь же жители оплачивают за отопление только в течение отопительного сезона. Летняя стоимость ЖКУ отличается от зимней.