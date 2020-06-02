В Башкирии стоимость коммунальных платежей вырастет на 4,1%
| 02 июн 2020 | 15:32
В Башкирии с 1 июля 2020 года изменятся тарифы коммунальных услуг. Стало известно, что стоимость газа вырастет на 3%, электроэнергии на 5%. Остальные услуги станут дороже на 3-4%. По Уфе среднее увеличение составит 3,35%, по республике - 4,1%.
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Новый способ оплаты за отопление стали применять в 2019 году. Теперь же жители оплачивают за отопление только в течение отопительного сезона. Летняя стоимость ЖКУ отличается от зимней.
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