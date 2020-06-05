Партию мусорных контейнеров в Уфу поставит фирма из Рязанской области

| 05 июн 2020 | 09:46

Партию мусорных контейнеров для нужд Уфы поставит ООО «Вейстбокс» из Рязанской области. Компания предложила исполнить контракт за 39,2 млн рублей, что на 2% ниже начальной стоимости. Конкурирующая фирма «РГ-Экотек» из Московской области назначила большую цену – 39,6 млн, говорится на портале госзакупок.







На 2749 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в городском бюджете предусмотрено до 40 млн рублей. Пластиковые евроконтейнеры с крышками и металлические емкости для раздельного сбора бумаги, пластика и стекла следует поставить в течение 20 дней с момента подписания контракта. Товар должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска.

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Контракт с уфимской мэрией стал самым крупным для ООО «Вейстбокс», зарегистрированном в 2018 году, следует из данных Контур.Фокус. За 2019 год выручка предприятия составила 64,8 млн рублей, компания завершила год чистым убытком в 6,1 млн.