Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал министру ЖКХ начать реализацию программы «Наши подъезды»

| 08 июн 2020 | 13:08

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, которое прошло 8 июня, настоятельно рекомендовал министру ЖКХ Борису Беляеву проследить, чтобы реализация программы «Наши подъезды» прошла в установленные сроки.







«Разумеется с соблюдением всех правил, без толчеи начинайте реализовывать, потому что если за лето мы все эти подъезды не сделаем, то вы потом грязь будете разводить», – заявил Хабиров.



Руководитель республики попросил докладывать ему обо всех промежуточных итогах с обязательным указанием всех муниципалитетов, где реализация будет складываться неблагополучно.

«Я вас очень серьезно прошу, я в прошлом году потратил довольно много времени на то, чтобы наладить эту систему. Вы мне все доложили, что научились все делать и все у вас хорошо, вот продемонстрируйте мне в этом году, что подъезды вы сделаете нормально», – отметил Хабиров.



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Он также попросил, чтобы ремонт подъездов прошел в виде конкурсов, чтобы потом наградить лучшие муниципалитеты, которые справились с ремонтом быстрее и качественнее всех.