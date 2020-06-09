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Радий Хабиров попросил жителей сообщать ему о формальном ремонте дворов

Радий Хабиров попросил жителей сообщать ему о формальном ремонте дворов

| 09 июн 2020 | 12:19

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не собирается отказываться от своего решения отремонтировать 2000 дворов до 2024 года. Об этом он написал своим подписчикам в соцсетях.



— В череде событий, связанных с борьбой с коронавирусом, не забываем о тех решениях, которые принял, когда вступал в должность. Одним из важнейших было — отремонтировать до 2024 года 2000 дворов. Таким образом мы войдем практически в каждый двор, — обозначил свое твердое решение навести порядок во дворах Радий Хабиров.

Руководитель региона обратил внимание на то, что в прошлом году отремонтировали 400 объектов, а в этом году уже приступили к переоборудованию 281 двора. В планах благоустроить к концу октября 380 дворовых территорий.

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— Асфальтируем внутридворовые подъездные пути и тротуары, устанавливаем детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, скамейки, камеры видеонаблюдения, обустраиваем бельевые площадки, занимаемся уличным освещением и озеленением дворов, — написал глава Башкирии и отметил, что очень важно, чтобы все решения о эстетическом оформлении двора принимались с учётом мнения самих жителей.


Радий Хабиров обратился к жителям, чтобы они сообщали о случаях, когда кто-то из исполнителей пытается формально подойти к вопросу об обустройстве двора и не учитывает мнения проживающих во дворах граждан.


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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

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