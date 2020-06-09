Радий Хабиров попросил жителей сообщать ему о формальном ремонте дворов
| 09 июн 2020 | 12:19
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не собирается отказываться от своего решения отремонтировать 2000 дворов до 2024 года. Об этом он написал своим подписчикам в соцсетях.
— В череде событий, связанных с борьбой с коронавирусом, не забываем о тех решениях, которые принял, когда вступал в должность. Одним из важнейших было — отремонтировать до 2024 года 2000 дворов. Таким образом мы войдем практически в каждый двор, — обозначил свое твердое решение навести порядок во дворах Радий Хабиров.
Руководитель региона обратил внимание на то, что в прошлом году отремонтировали 400 объектов, а в этом году уже приступили к переоборудованию 281 двора. В планах благоустроить к концу октября 380 дворовых территорий.
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Радий Хабиров обратился к жителям, чтобы они сообщали о случаях, когда кто-то из исполнителей пытается формально подойти к вопросу об обустройстве двора и не учитывает мнения проживающих во дворах граждан.
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