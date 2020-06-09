Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе внеплановая проверка выявила завышение платы за тепло

В Уфе внеплановая проверка выявила завышение платы за тепло

В Уфе внеплановая проверка выявила завышение платы за тепло

Уфа | 09 июн 2020 | 19:28

В Уфе проведена внеплановая выездная проверка в многоквартирном доме по факту завышения платы за отопление. Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору отреагировал на обращение собственников помещений в Уфе по улице Джалиля Киекбаева, которым начисления показались подозрительно высокими.

В результате проверки ООО «БашРТС» обязали устранить нарушения. Ресурсоснабжающая организация пересчитала плату за отопление и вернула жильцам сумму в размере один миллион 359 тысяч 189 рублей 22 копейки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: