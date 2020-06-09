В Уфе внеплановая проверка выявила завышение платы за тепло

Уфа | 09 июн 2020 | 19:28

В Уфе проведена внеплановая выездная проверка в многоквартирном доме по факту завышения платы за отопление. Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору отреагировал на обращение собственников помещений в Уфе по улице Джалиля Киекбаева, которым начисления показались подозрительно высокими.



В результате проверки ООО «БашРТС» обязали устранить нарушения. Ресурсоснабжающая организация пересчитала плату за отопление и вернула жильцам сумму в размере один миллион 359 тысяч 189 рублей 22 копейки.



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Фото: newsbash.ru