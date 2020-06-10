Минстрой России рассматривает возможность не увеличивать тарифы за ЖКХ с 1 июля

| 10 июн 2020 | 18:49

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассматривает возможность не увеличивать тарифы за ЖКХ с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя ведомства Владимира Якушева.







Министр сказал, что есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения.



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Уже несколько лет, с 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. А в минувшем, 2019 году, индексация происходила дважды из-за того, что были повышены ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7 процента, с 1 июля — на 2,4 процента.