В Башкирии площадки под мусорные контейнеры должны быть благоустроены до 1 сентября 2020 года

| 22 июн 2020 | 11:50

Сегодня, 22 июня, в Правительстве Башкортостана прошло очередное онлайн-совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Первый вице-премьер Андрей Назаров распорядился провести инвентаризацию всех контейнерных площадок региона до 6 июля.







Это необходимо для того, чтобы муниципалитеты успели благоустроить их территорию до 1 сентября 2020 года. Необходимо обеспечить твердое покрытие под контейнерами и огородить их по периметру с трех сторон.



Кроме того, был поднят вопрос об организации вывоза ТКО с мест отдыха. Количество сообщений от жителей республики об этой проблеме заметно увеличилось.

— Если через две недели жалоб будет больше, снимать будем сначала руководителей, а потом менять и регоператоров. Наблюдать мы за этим не будем. От эффективности этой работы зависит комфорт наших жителей, – сообщил Андрей Назаров.

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Фото: cherkesskportal.ru