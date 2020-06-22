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В Башкирии заявку на газификацию можно подать дистанционно

В Башкирии заявку на газификацию можно подать дистанционно

| 22 июн 2020 | 16:54

Компания «Газпром газораспределение Уфа» постоянно работает над расширением списка услуг, которые клиенты предприятия могут получить через интернет-сервисы. Теперь жители республики имеют возможность подать заявку на выдачу технических условий, на подключение к сетям газораспределения и газификацию, а также получить проект договора в электронном виде.



Алгоритм подачи заявки несложный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании www.bashgaz.ru в личном кабинете. После регистрации вы попадаете в личный кабинет и выбираете нужную услугу для подачи заявки.

Таким образом, не посещая газовую службу, дистанционно, вы можете подать заявку на подключение (технологическое присоединение) и газификацию своего дома, получить сведения об основных этапах обработки заявки, ходе исполнения мероприятий по договору о подключении в режиме реального времени.

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«Мы стараемся сделать максимально комфортные условия нашим клиентам — данный сервис прост в использовании и экономит время. Так значительно упрощается процедура подачи заявки на подключение к газовым сетям», - комментирует генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru

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