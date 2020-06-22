В Башкирии заявку на газификацию можно подать дистанционно
| 22 июн 2020 | 16:54
Компания «Газпром газораспределение Уфа» постоянно работает над расширением списка услуг, которые клиенты предприятия могут получить через интернет-сервисы. Теперь жители республики имеют возможность подать заявку на выдачу технических условий, на подключение к сетям газораспределения и газификацию, а также получить проект договора в электронном виде.
Алгоритм подачи заявки несложный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании www.bashgaz.ru в личном кабинете. После регистрации вы попадаете в личный кабинет и выбираете нужную услугу для подачи заявки.
Таким образом, не посещая газовую службу, дистанционно, вы можете подать заявку на подключение (технологическое присоединение) и газификацию своего дома, получить сведения об основных этапах обработки заявки, ходе исполнения мероприятий по договору о подключении в режиме реального времени.
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