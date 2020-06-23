В Башкирии в 2020 году отремонтируют более 3 тысяч подъездов
| 23 июн 2020 | 10:25
В республиканскую программу ремонта на 2020 год вошли 3 382 подъезда, расположенные более чем в тысяче домов. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил вице-премьер – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.
Перечень сформировали с учётом мнения жителей многоквартирных домов и результатов технического обследования. В соответствии с объёмом необходимых работ региональный оператор завершил выбор подрядных организаций и уже заключил контракты на ремонт 2 185 подъездов.
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Глава Башкортостана обратил внимание на необходимость составления плана 2021 года, а также поручил Минфину РБ определить объём средств, которые направят на эти цели.
– За время существования программы мы должны были научиться качественно делать ремонт. Результаты конкурса покажут, решена ли эта задача, – отметил Радий Хабиров. – При этом уже сейчас необходимо начинать формирование перечня подъездов на следующий год. Прошу также проработать вопрос финансирования.
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