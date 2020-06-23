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В Башкирии в 2020 году отремонтируют более 3 тысяч подъездов

В Башкирии в 2020 году отремонтируют более 3 тысяч подъездов

| 23 июн 2020 | 10:25

В республиканскую программу ремонта на 2020 год вошли 3 382 подъезда, расположенные более чем в тысяче домов. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил вице-премьер – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.



Перечень сформировали с учётом мнения жителей многоквартирных домов и результатов технического обследования. В соответствии с объёмом необходимых работ региональный оператор завершил выбор подрядных организаций и уже заключил контракты на ремонт 2 185 подъездов.

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Из-за действовавших санитарно-эпидемиологических ограничений приостановленные в конце марта работы возобновили с 8 июня. Сегодня ремонт проводят в 1 117 подъездах. Полностью выполнить годовой объём планируют до 1 октября. По итогам этой кампании пройдёт ежегодный конкурс на лучший подъезд, отремонтированный в рамках программы.

Глава Башкортостана обратил внимание на необходимость составления плана 2021 года, а также поручил Минфину РБ определить объём средств, которые направят на эти цели.


– За время существования программы мы должны были научиться качественно делать ремонт. Результаты конкурса покажут, решена ли эта задача, – отметил Радий Хабиров. – При этом уже сейчас необходимо начинать формирование перечня подъездов на следующий год. Прошу также проработать вопрос финансирования.


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Источник: sterlegrad.ru

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