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Хабиров порекомендовал министру ЖКХ начать усиленно работать над реализацией мусорной реформы

Хабиров порекомендовал министру ЖКХ начать усиленно работать над реализацией мусорной реформы

| 29 июн 2020 | 11:02

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сегодня, 29 июня, после доклада министра ЖКХ Бориса Беляева коснулся вопроса вывоза ТКО в республике.



«Я вот не уловил, извините, может задумался. У нас какая динамика по сбору платежей?», – задал он министру вопрос. После ответа Беляева о том, что падения сбора платежей не было, Хабиров приступил к своей основной мысли, согласно которой надо начать работать усиленнее над реализацией мусорной реформы. 

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«Во всем должна быть поступательность, так? И такая спокойная, ритмичная работа. Вот смотрите, мы как договаривались по ТКО. Мы договаривались, что  2020 год мы посвятим тому, чтобы наладить работу простых базовых вещей, и одной из них является вывоз мусора. То есть места скопления мусора и вывоз мусора. Но суть реформы с обращением заключается совсем не в этом, там совсем другие задачи – раздельный сбор, утилизация и так далее. Вам бы наверное как-то уже потихонечку собраться и подумать все таки о планах на вторую половину 2020, на 21 год, что у нас с полигонами происходит, мусоросортивочными заводами», – заявил руководитель региона.
Хабиров отметил, что пока что в республике начали упускать время, что все  же беспокоит главу. «Я тревогу пока не бью, потому что я довольно спокойно за этим наблюдаю», – отметил руководитель республики, поблагодарив глав муниципалитетов за то, что те «научились делать площадки», а некоторые, по его словам, «вообще делают произведения искусства». 
«В этом году надо заканчивать эту работу и перейти к более масштабному, она гораздо масштабнее этой работы», – завершил свою мысль Радий Хабиров.


Ранее первый заместитель премьер-министра РБ Андрей Назаров потребовал в срочном порядке наладить вывоз мусора из мест отдыха. Политик об этом сообщил во время совещания по вопросам обращения с твердыми отходами. Он отметил, что количество жалоб на мусор растет изо дня в день, проблему нужно решить в течение двух недель.

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Источник: gorobzor.ru

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