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В России для жильцов аварийных домов могут снизить плату за ремонт
| 30 июн 2020 | 14:02
В России могут снизить на 20-50 процентов плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Как сообщает газета «Известия», соответствующий законопроект разработала «Единая Россия».
«Если скидка будет составлять 20 процентов, то в год в целом на страну потребуется около 1 млрд рублей, если 30 процентов – 1,5 млрд, а снижение платы на 50 процентов обойдется примерно в 2,5-3 млрд», – сообщил газете член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ от «Единой России» Михаил Чернышев.
Кроме того, документ предусматривает отмену платы для аварийных домов, которые были включены в программу расселения, но не были снесены в срок. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram