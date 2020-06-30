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В России для жильцов аварийных домов могут снизить плату за ремонт

В России для жильцов аварийных домов могут снизить плату за ремонт

| 30 июн 2020 | 14:02

В России могут снизить на 20-50 процентов плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Как сообщает газета «Известия», соответствующий законопроект разработала «Единая Россия».



«Если скидка будет составлять 20 процентов, то в год в целом на страну потребуется около 1 млрд рублей, если 30 процентов – 1,5 млрд, а снижение платы на 50 процентов обойдется примерно в 2,5-3 млрд», – сообщил газете член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ от «Единой России» Михаил Чернышев.

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Кроме того, документ предусматривает отмену платы для аварийных домов, которые были включены в программу расселения, но не были снесены в срок.
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Источник: gorobzor.ru

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