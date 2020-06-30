В Бирске ввели плату за пользование уличными колонками для воды

Бирский район | 30 июн 2020 | 21:47

Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит минземимуществу Башкирии) вводит плату за пользование уличными колонками для воды, сообщает местная газета «Победа» со ссылкой на директора филиала компании Андрея Белова. Пользоваться водными колонками в городе, состоящем в основном из частного сектора, смогут только потребители, которые заключили договор с предприятием: после этого им будут выдавать индивидуальные ручки от уличных колонок.







В настоящее время филиал формирует базу абонентов, которые берут воду из колонок, или, как отмечают в филиале, «потребляют коммунальную услугу по холодному водоснабжению через водоразборную колонку». В тех местах, где жители не заключают договор в предприятием, колонки оставят, но демонтируют у них ручки, сообщается в публикации.

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К инициативе бирского филиала «Башкоммунводоканала» привлек внимание известный российский блогер Илья Варламов, отметивший в своей публикации, что «башкирские коммунальщики только что отжали у местных жителей и прохожих халявную воду». После этого господин Варламов приводит в пример «тоталитарные и бесчеловечные США, где одно право у тебя есть всегда — это право на воду». «Это значит, что в любом городе обязательно будут фонтанчики с питьевой водой, в любом, даже самом дорогом ресторане Америки, вам принесут питьевую воду бесплатно… И ни у кого не возникнет желания взять с тебя денег за это»,— отмечает он.