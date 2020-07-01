В Башкирии с 1 июля 2020 года выросли тарифы ЖКХ

| 01 июл 2020 | 17:17

В самый разгар лета жителей республики ожидают новые цифры в платёжных квитанциях за услуги ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4 процента. Для каждого региона РФ постановлением правительства России установлены свои индексы, лимитирующие максимальный рост совокупного платежа граждан за «коммуналку».







«С 1 июля 2020 года для Республики Башкортостан Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2556-р, средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен на уровне 3,6 % и предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2 %. Таким образом, изменение совокупной платы за весь набор коммунальных услуг не превысит 5,6%», сообщает Госкомитет РБ по тарифам.









Тариф на водоснабжение в регионе с 1 июля увеличится на 2,98 процента (с 25,78 до 26,55 рубля за кубометр), на водоотведение — на 2,18 процента (с 26,04 до 26,61 рубля за кубометр), на теплоснабжение — 3,16 процента (с 1980,82 до 2043,81 рубля за гигакалорию), на электроэнергию — на 5,05 процента (с 3,17 до 3,33 рубля за киловатт/час), за газ — на 3 процента (с 7,20 до 7,42 рубля за кубометр).Ранее ряд депутатов, сенаторов и членов Торгово-промышленной палаты предлагали заморозить рост тарифов на год из-за трудностей в экономике России, вызванной последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Кабинет министров не согласился с предложением, так как это привело бы к недофинансированию строительной отрасли и трудностям с подготовкой к отопительному сезону, пишет РИА Новости.

По-прежнему, есть категории граждан, которые могут рассчитывать на субсидии и льготы за оплату ЖКУ. Это неполные и многодетные семьи, малообеспеченные граждане, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной Войны или приравненные к ним граждане.

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