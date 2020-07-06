В Правительстве Башкирии возмутились качеством работы по вывозу ТКО

| 06 июл 2020 | 15:24

В Правительстве Башкирии состоялось совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает пресс-служба правительства, по состоянию на 3 июля зафиксировано 97 процентов вывоза отходов. На эту же дату отсутствует фотоотчет, а значит и факт вывоза коммунальных отходов, с 281 контейнерной площадки.







Как отметил замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, автоматизированная система функционирует, однако есть замечания к контейнерным площадкам в некоторых муниципалитетах. Министерство экологии и природопользования РБ проводит регулярную работу по проверке качества загружаемых фотографий контейнерных площадок в систему «ТКО-Башкортостан», но не во всех муниципалитетах эта работа ведется в соответствии с рекомендациями Минэкологии РБ.

«Необходимо не только довести факты фотофиксации до 100 процентов, но и выполнять взятые на себя обязательства по вывозу мусора. О каком повышении тарифов может идти речь? Пока регоператоры не научатся работать, как положено, этот вопрос обсуждаться не будет», – отметил первый вице-премьер.

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Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров поручил в кратчайшие сроки всем заинтересованным сторонам решить вопросы с качественной организацией работы по вывозу мусора и введением в систему «ТКО-Башкортостан» необходимых данных.