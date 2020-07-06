В Правительстве Башкирии возмутились качеством работы по вывозу ТКО
| 06 июл 2020 | 15:24
В Правительстве Башкирии состоялось совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает пресс-служба правительства, по состоянию на 3 июля зафиксировано 97 процентов вывоза отходов. На эту же дату отсутствует фотоотчет, а значит и факт вывоза коммунальных отходов, с 281 контейнерной площадки.
Как отметил замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, автоматизированная система функционирует, однако есть замечания к контейнерным площадкам в некоторых муниципалитетах. Министерство экологии и природопользования РБ проводит регулярную работу по проверке качества загружаемых фотографий контейнерных площадок в систему «ТКО-Башкортостан», но не во всех муниципалитетах эта работа ведется в соответствии с рекомендациями Минэкологии РБ.
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