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В Уфе коммунальщики в знак протеста не вышли на работу

В Уфе коммунальщики в знак протеста не вышли на работу

Уфа | 07 июл 2020 | 10:23

В Уфе 7 июля сотрудники муниципального предприятия «Служба по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» не вышли на работу в знак протеста против урезания зарплаты и нарушения трудовых прав. Они также подали заявление в прокуратуру и Гострудинспекцию Башкирии. 



Один из бастующих сообщил «Коммерсантъ-Уфа», что сотрудникам снизили премиальную часть, оклады были при этом урезаны еще в январе этого года. Причем в начале года всем обещали, что заработок после урезания не снизится как раз за счет премиальной части. 

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Сообщается, в знак протеста 6 июля отказались выйти на работу около 60 сотрудников коммунальной службы, заявление в прокуратуру подписали около 30 человек. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: media73.ru

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