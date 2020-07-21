В Башкирии назвали самые эстетичные города

| 21 июл 2020 | 14:06

В Республике Башкортостан нынешней осенью станут известны итоги Года эстетики населённых пунктов.







С этой целью министерством жилищного хозяйства региона и общественниками были организованы выезды в районы и оценка внешней обстановки: наружный вид цветников, остановок, дорог, газонов, тротуаров и прочего.

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Были озвучены предварительные результаты осмотров. Наиболее красочно благоустроенными стали города Кумертау, Учалы и Октябрьский. Оказались в этом списке и аутсайдеры, куда вошли такие города как Дюртюли, Баймак, Сибай, Ишимбай, Нефтекамск и Туймазы.Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, до 2024 года, ликвидируют незаконные свалки мусора в 6 городах.





Фото: pixabay