В Башкирии назвали самые эстетичные города
| 21 июл 2020 | 14:06
В Республике Башкортостан нынешней осенью станут известны итоги Года эстетики населённых пунктов.
С этой целью министерством жилищного хозяйства региона и общественниками были организованы выезды в районы и оценка внешней обстановки: наружный вид цветников, остановок, дорог, газонов, тротуаров и прочего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, до 2024 года, ликвидируют незаконные свалки мусора в 6 городах.
Фото: pixabay
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