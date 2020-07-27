Хабиров пригрозил главам муниципалитетов за некачественно выполненное благоустройство территорий

| 27 июл 2020 | 15:02

Глава республики Радий Хабиров остался недоволен качеством проведения работ по благоустройству в некоторых районах. Об этом сегодня говорили на совещании в правительстве РБ.



— Этим муниципалитетам даю почти два месяца на то, чтобы они исправили недоработки и специально на ВКС заслушаю ваш доклад, — обратился Радий Хабиров к заместителю премьер-министра правительства Башкирии — министру ЖКХ РБ Борису Беляеву. — Если кто-то не выполнит, пусть на всю республику будет стыдно. Чего я добиваюсь? Давайте научимся качественно делать. Каждый рубль с таким трудом дается, и его нужно эффективно использовать. Никогда не было, чтобы мы кого-то обманули, мы всегда рассчитываемся, но пусть нам дадут качественно выполненную работу.









Борис Беляев, министр ЖКХ Башкирии, назвал основные недостатки выполненных работ: игровое уличное оборудование установлено после того, как нанесли резиновое покрытие; детское оборудование установлено не в полной комплектации; около зоны отдыха и подъездов не завершено благоустройство; тротуарная плитка уложена плохо. Также имеются претензии к качеству уложенного асфальта.



Хабиров отметил, что необходимо в обязательном порядке освоить средства выделенные из федерального бюджета.

— Не дай бог, чтобы кто-то их не освоил. Деньги тогда уйдут, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы в этом году позже начали работы, я все это понимаю. Но все-таки надо постараться, чтобы мы не совершили ошибки прошлого года. Помните, когда чуть ли не зимой снег в асфальт клали?

— Подрядчики приступили к работе, но их активность вызывает беспокойство, — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Борис Беляев и сообщил, что в 17 муниципалитетах низкая готовность объектов — от 10 до 30 процентов. В 10 из них выполнено менее четверти работ: в Уфе (10 процентов), Калтасинском районе (13), Давлекановском, Дуванском, Иглинском и Чишминском районах (20), в Мечетлинском (22), в Стерлитамаке, Нуримановском и Янаульском районах (23). Здесь выполнены демонтажные работы, работы по установке бордюров, все подготовлено к асфальтированию.









В 2020 году на благоустройство более 480 объектов выделено свыше 4 миллиардов рублей, из них на придворовых территориях - 380, на общественных - 101.Завершаются работы в 3-х муниципалитетах: более 92% в Октябрьском, по 90% в Кумертау и Краснокамском районе. Здесь уже выполнены все виды работ: установлены бордюры, детские игровые площадки с резиновым покрытием, малые архитектурные формы, уложен асфальт, нанесена разметка для парковочных мест, произведено озеленение.

Все работы должны завершиться 30 октября текущего года.



Также Министерством ЖКХ Башкирии утвержден график, согласно которому с жителями обсудят проекты благоустройства на следующий год. Они уже прошли в таких городах, как Стерлитамак, Кумертау, Межгорье, Уфа.

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Фото: скрин видео