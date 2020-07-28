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"Зеленые цвета - люди выбирают?": Радий Хабиров удивился выбранному жильцами цвету стен подъездов

"Зеленые цвета - люди выбирают?": Радий Хабиров удивился выбранному жильцами цвету стен подъездов

| 28 июл 2020 | 10:56

На еженедельном совещании в правительстве республики Радий Хабиров обозначил цвет, который, как он считает, не очень удачный для выполнения покраски подъездов.



В правительстве РБ рассмотрели вопрос о том, как выполняется программа "Башкирские дворики". В рамках данной программы также проводятся работу по ремонту подъездов.

Хабиров заявил, что главы муниципалитетов обязаны следить за качеством проведенных работ. На то, чтобы исправить ошибки, он главам дал два месяца. Также отметил, что если недочеты не будут все исправлены, то глав ждут проблемы.

Кроме того, он обратил внимание, что в основном жители просят при покраске подъездов использовать зеленый цвет и сказал, что свой подъезд он бы не покрасил в зеленый цвет.

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Радий Хабиров:
"Я единственное посмотрел.... Вот, зеленые цвета - люди выбирают? Ну ладно, это их решение. Я бы свой подъезд не покрасил в зеленый цвет."
В текущем году ремонт запланирован в 2200 подъездах в 699 многоквартирных домах. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы, но это не помешало на 20 процентах объектов завершить все работы.


Радий Хабиров:

"Как и договаривались, мнение жителей учитываем в обязательном порядке: на собраниях согласовываем всё - вплоть до цвета стен и отделки. Если обнаруживаем недоработки, работы не принимаем - до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки. В планах на следующий год - ещё 2112 подъездов в 776 домах. Так, постепенно, отремонтируем практически все наши подъезды."

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Источник: bash.news

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