"Зеленые цвета - люди выбирают?": Радий Хабиров удивился выбранному жильцами цвету стен подъездов
| 28 июл 2020 | 10:56
На еженедельном совещании в правительстве республики Радий Хабиров обозначил цвет, который, как он считает, не очень удачный для выполнения покраски подъездов.
В правительстве РБ рассмотрели вопрос о том, как выполняется программа "Башкирские дворики". В рамках данной программы также проводятся работу по ремонту подъездов.
Хабиров заявил, что главы муниципалитетов обязаны следить за качеством проведенных работ. На то, чтобы исправить ошибки, он главам дал два месяца. Также отметил, что если недочеты не будут все исправлены, то глав ждут проблемы.
Кроме того, он обратил внимание, что в основном жители просят при покраске подъездов использовать зеленый цвет и сказал, что свой подъезд он бы не покрасил в зеленый цвет.
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Радий Хабиров: