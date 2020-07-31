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Башкирия получит дополнительные деньги на льготы жителям по оплате ЖКУ

Башкирия получит дополнительные деньги на льготы жителям по оплате ЖКУ

| 31 июл 2020 | 23:16

Правительство России выделило дополнительные деньги на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Подписано соответствующее распоряжение.



30 регионов, в том числе и Башкирия, получат деньги на предоставление этих льгот. Льготы рассчитаны на некоторые категории граждан. Оплатить ЖКУ с 50-процентной скидкой смогут ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф.

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Сообщается, что между регионами перераспределят девять миллиардов рублей. Всего на эти цели в этому году запланировано 106 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ. 
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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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