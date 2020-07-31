Башкирия получит дополнительные деньги на льготы жителям по оплате ЖКУ

| 31 июл 2020 | 23:16

Правительство России выделило дополнительные деньги на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Подписано соответствующее распоряжение.







30 регионов, в том числе и Башкирия, получат деньги на предоставление этих льгот. Льготы рассчитаны на некоторые категории граждан. Оплатить ЖКУ с 50-процентной скидкой смогут ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф.

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Фото: newsbash.ru