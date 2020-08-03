Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Хабиров рассказал о планах пересмотреть цены на вывоз мусора

Хабиров рассказал о планах пересмотреть цены на вывоз мусора

Хабиров рассказал о планах пересмотреть цены на вывоз мусора

| 03 авг 2020 | 10:45

Сегодня, 3 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава республики заявил о планах по пересмотру цен на вывоз мусора. После доклада вице-премьера Бориса Беляева, где чиновник отчитался о ходе мусорной реформы, Радий Хабиров вспомнил, как в прошлом году устанавливались цены на новую коммунальную услугу.



- Я получаю критику от других коллег, потому что мы приняли нашим, административным решением такой тариф (на вывоз мусора. – ред). Подчеркиваю, совсем экономически не обусловленный. Тем не менее, мы порядочно поступили. У меня совести бы не хватило собирать с людей деньги, если туда совсем машины не приходят, - заявил Хабиров.

Башкирия получит дополнительные деньги на льготы жителям по оплате ЖКУ

Читайте также:

Башкирия получит дополнительные деньги на льготы жителям по оплате ЖКУ
Сегодня перед чиновниками он поставил задачу встретиться с операторами по вывозу мусора и обсудить «экономически обоснованные тарифы». Проще говоря, стоимость вывоза ТКО будет пересмотрена уже в этом году.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: