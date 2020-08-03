Хабиров рассказал о планах пересмотреть цены на вывоз мусора

| 03 авг 2020 | 10:45

Сегодня, 3 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава республики заявил о планах по пересмотру цен на вывоз мусора. После доклада вице-премьера Бориса Беляева, где чиновник отчитался о ходе мусорной реформы, Радий Хабиров вспомнил, как в прошлом году устанавливались цены на новую коммунальную услугу.







- Я получаю критику от других коллег, потому что мы приняли нашим, административным решением такой тариф (на вывоз мусора. – ред). Подчеркиваю, совсем экономически не обусловленный. Тем не менее, мы порядочно поступили. У меня совести бы не хватило собирать с людей деньги, если туда совсем машины не приходят, - заявил Хабиров.

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Сегодня перед чиновниками он поставил задачу встретиться с операторами по вывозу мусора и обсудить «экономически обоснованные тарифы». Проще говоря, стоимость вывоза ТКО будет пересмотрена уже в этом году.