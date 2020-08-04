Жители Уфы начнут получать новую квитанцию за оплату услуг ЖКХ

Уфа | 04 авг 2020 | 19:38

Уфимцы начнут получать еще одну квитанцию за услуги ЖКХ. Как сообщили в МУП ЕРКЦ города, с 1 августа отдельным платежным документом придут начисления за газ. Отметим, что до текущего месяца оплата этой коммунальной услуги приходила в единой квитанции за квартплату.







Теперь за сбор и начисления денег за газоснабжение будет отвечать организация «Газпром межрегионгаз Уфа». С вопросами можно обратиться по телефонам: 8-987-471-71-04, 8-347-286-21-07, 8-800-347-88-00.

«МУП ЕРКЦ ГО г. Уфа прекращает начисление и сбор денежных средств за услуги газоснабжения, строка газоснабжение природным газом будет исключена из платежных документов (квитанций), направляемых МУП ЕРКЦ ГО г. Уфа, вместо этого квитанции за потребляемый газ будут приходить от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», — сообщили в МУП ЕРКЦ Уфы.

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