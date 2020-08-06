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Как в Башкирии без комиссии оплатить услуги ЖКХ

Как в Башкирии без комиссии оплатить услуги ЖКХ

| 06 авг 2020 | 22:28

С 13 сентября с жителей Башкирии начнут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг через банки, почту и платежных агентов. Об этом сообщила пресс-служба «Башэлектросбыт», сославшись на постановление правительства РФ. Сколько составит комиссия, не уточнили.



— В этом случае посредники до проведения оплаты обязаны информировать клиентов о взимании комиссии и её размере. Можно оплатить услуги и без комиссии, через сервис «Личный кабинет клиента». Мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ» доступно на App Store и Google Play. Для регистрации необходим e-mail и номер вашего лицевого счёта. Оплачивать без регистрации и передачи показаний прибора учёта можно и на сайте Общества www.bashesk.ru, также без комиссии, — уточнили в пресс-службе.

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Интересующие вопросы граждане могут задать, позвонив операторам контактного центра по телефонам 8–800–775–70–77, +7 (347) 222–22–00, +7 (347) 222–22–55 (08:00–20:00, пятница — суббота).
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Источник: ufa1.ru

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