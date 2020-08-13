Некоторые жители Башкирии могут не получить льготы за ЖКХ

| 13 авг 2020 | 19:40

В Башкирии некоторые жители в сентябре останутся без льгот. Речь о должниках по оплате жилищно-коммунальных услуг. В июле изменился порядок расчета ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг, положенной льготным категориям граждан. Льгота будет предоставляться только при отсутствии задолженности по всем видам коммунальных услуг.







Для возобновления выплаты льготникам нужно погасить задолженность или заключить соглашения о ее погашении с организациями, начисляющими плату за ЖКУ. Соглашение нужно заключать отдельно с каждой организацией, перед которой у льготника образовалась задолженность.

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Далее соглашения нужно предоставить в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства либо в любое отделение МФЦ.