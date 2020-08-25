В мэрии Уфы рассказали, когда начнется отопительный сезон

Уфа | 25 авг 2020 | 12:23

Администрация Уфы озвучила предварительную дату подачу тепла в социальные учреждения города. Отмечается, что отопительный сезон может начаться уже в середине сентября. Главный критерий – погодные условия. Об этом заявил мэр Уфы Ульфат Мустафин во время оперативного совещания.



«К 15 сентября все должно быть готово к подаче тепла. В первую очередь отопление будем подавать в социальные учреждения. Все зависит и от погодных условий», — отметил мэр.







Также обсуждался вопрос подачи горячей воды. На данный момент горячим водоснабжением обеспечены 16% социальных учреждений и 17% жилых помещений.

«16% и 17% это очень мало! Давайте усиливайте эту работу. Коллеги, обращают вниманию, что к 1 сентября во всех домах и школах должна быть горячая вода. Должна быть! Понимаю, что из-за пандемии отодвинулись ремонтные сроки. Тем не менее мы должны выполнить это поручение – везде должна быть горячая вода», — заявил Ульфат Мустафин.

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