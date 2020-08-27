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"Регулярно отсутствует водоснабжение": жители села Красный Яр обратились за помощью к Радию Хабирову

"Регулярно отсутствует водоснабжение": жители села Красный Яр обратились за помощью к Радию Хабирову

Уфа | 27 авг 2020 | 10:40

Жители села Красный Яр сообщили о регулярном отсутствии водоснабжения. Свою жалобу они оставили на сайте электронной приемной Радия Хабирова. Обратиться к Главе республики их вынудило бездействие местных властей. По словам граждан, их жалобы администрация района игнорирует, проблема остается не решенной уже несколько лет.



Обратившиеся сообщают, что не имеют возможности принять душ, а в селе еще необходимо регулярно поливать культурные растения и овощи. На короткое время по трубам подается вода, но она ржавая и ужасно пахнет.

— Из-за плохого качества воды ломаются бойлеры нагрева, ремонтировать их довольно дорого. Кроме того, строится новый водозабор, но никто не занимается заменой труб в самом населённом пункте. После запуска водозабора повысится давление в системе, аварии станут ещё чаще. Мы просим вмешаться в эту ситуацию и помочь нам, — написали местные жители.
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Данная проблема в Башкирии распространена. Ранее сообщалось об отсутствии воды в тридцатиградусную жару в отдаленных регионах и поселке под Уфой.

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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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