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"Допускаем повышение цен": Хабиров заявил об увеличении тарифов на уборку мусора

"Допускаем повышение цен": Хабиров заявил об увеличении тарифов на уборку мусора

| 31 авг 2020 | 11:50

Глава Башкортостана заявил о том, что в скором времени повысятся тарифы на вывоз ТБО. Об этом он сказал на оперативном совещании в Правительстве республики.



«Мы сознательно установили самые низкие тарифы. Мы это сделали для того, чтобы все-таки мы начали что-то делать — это контейнерные площадки, закупка новой техники и определённая регулярность вывоза. К какому-то этапу мы подошли, это начали массово, регулярно вывозить. Этот факт бесспорен. Хотя, как мы видим, периодичность хромает.

Хабиров рассказал о планах пересмотреть цены на вывоз мусора

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Сейчас мы идём к тому, что цены нужно перевести на экономически обоснованные. Потому что мусор, который генерируется населением, должен не только увозиться от их дома, но и перерабатываться. На это тоже нужны деньги. Поэтому мы пошли на это — допускаем повышение цен. Сразу нужно требовать от операторов инвестиционных программ. Это очень важно», — заявил Радий Хабиров.
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Источник: gtrk.tv

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