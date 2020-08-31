"Допускаем повышение цен": Хабиров заявил об увеличении тарифов на уборку мусора

| 31 авг 2020 | 11:50

Глава Башкортостана заявил о том, что в скором времени повысятся тарифы на вывоз ТБО. Об этом он сказал на оперативном совещании в Правительстве республики.







«Мы сознательно установили самые низкие тарифы. Мы это сделали для того, чтобы все-таки мы начали что-то делать — это контейнерные площадки, закупка новой техники и определённая регулярность вывоза. К какому-то этапу мы подошли, это начали массово, регулярно вывозить. Этот факт бесспорен. Хотя, как мы видим, периодичность хромает.

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Сейчас мы идём к тому, что цены нужно перевести на экономически обоснованные. Потому что мусор, который генерируется населением, должен не только увозиться от их дома, но и перерабатываться. На это тоже нужны деньги. Поэтому мы пошли на это — допускаем повышение цен. Сразу нужно требовать от операторов инвестиционных программ. Это очень важно», — заявил Радий Хабиров.