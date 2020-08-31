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Правительство Башкирии расторгает контракт с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

Правительство Башкирии расторгает контракт с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

| 31 авг 2020 | 11:56

Министерству экологии и природопользования Башкири предложено расторгнуть контракт с одним из четырех регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами — компанией «Дюртюлимелиоводстрой».



Глава региона Радий Хабиров сегодня, выступая на оперативном совещании в правительстве, заявил, что с этой компанией «придется прощаться», так как она «никак не вписывается в нашу систему координат, вообще не вписывается».

«Там много вопросов. Они и задирают (цены на услуги.— "Ъ-Уфа"): в тех населенных пунктах, где у нас 35 рублей, они 70 рублей уже ставили. Категорически не работают с юридическими лицами, потому что им это не выгодно — заключать договора с юридическими лицами, мусор вывозить. В общем, ведут деструктивную, скажем так, политику. Я предлагаю с ними прощаться. Начинайте процедуры»,— отдал он поручение первому вице-премьеру Андрею Назарову.

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Глава отметил, что «с большим удовольствием этот борт подхватит какой-то другой оператор». «Сами пусть определятся на конкурсе. Но я считают, что с "Дюртюлимелиоводстрой" нам дальше не по пути»,—резюмировал он.
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Источник: www.kommersant.ru

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