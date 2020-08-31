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В Башкирии сформируют спецбригады для ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ

В Башкирии сформируют спецбригады для ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ

| 31 авг 2020 | 12:29

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил подготовить специальные бригады для ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ. Свое видение ситуации он высказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии.



- Никто не застрахован от аварий. На улице может быть минус 35 градусов, а где-то прорвало систему отопления. Будем сливать воду, людей морозить? До этого ситуацию не доводите, - адресовал свои слова министру ЖКХ Башкирии Радий Хабиров. – Поэтому должны быть обученные аварийные бригады, хорошо экипированные, оснащенные техникой.

Руководитель региона высказал пожелание провести тренировки в городах, чтобы выработать алгоритм действия в нестандартных ситуация.

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Как сообщил заместитель премьер-министра - министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев, в соответствии с приказом Минстроя России организуется автоматизированная система учета аварий и плановых отключений. Система работает в тестовом режиме, а в рабочем режиме начнет действовать с начала отопительного сезона. Федеральное ведомство будет получать информацию о каждом отключении в российских регионах.
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Источник: i-gazeta.com

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