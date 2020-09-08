В Башкирии тариф за вывоз ТКО в сентябре будет прежним

| 08 сен 2020 | 21:10

В сентябре в республике тариф на вывоз ТКО останется прежним. Об этом сообщил министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Платежки по этой услуге не изменятся, пока в правительстве не доработают систему.







Ранее Радий Хабиров раскритиковал повышение цен за вывоз ТКО в деревнях. Тогда руководитель республики заявил, что жители мелких населенных пунктов должны платить по факту.



Известно, что компания «Экосити» уже разослала квитанции по новым тарифам. Однако платежки отозваны, и жители пока будут платить по старым ценам.

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Напомним, ранее сообщалось, что в республике будут повышены цены за вывоз ТКО. Так теперь жильцам многоквартирных домов нужно платить от 75 до 96 рублей с человека.