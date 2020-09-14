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В Башкирии жителям напомнили о дополнительных платежах с началом отопительного сезона

В Башкирии жителям напомнили о дополнительных платежах с началом отопительного сезона

| 14 сен 2020 | 17:52

В МинЖКХ напомнили жителям Башкирии о дополнительных платежах с началом отопительного сезона. Это связано с тем, что в летние месяцы начисления за отопление отсутствовали.



Однако уже в скором времени теплоснабжающие или управляющие компании начнут выставлять счета за тепловую энергию.

«Принцип начисления за тепло будет разным в зависимости от наличия или отсутствия общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). При наличии ОДПУ начисление будет происходить исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков. Иными словами, будет видно, сколько реально потребили тепла жители дома за месяц и сколько необходимо заплатить. А если ОДПУ не установлен, то расчеты будут производиться исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам – ежемесячная сумма к оплате за тепло будет одинаковая в течение 8 месяцев», — объяснили ведомстве.
Дата официального начала отопительного сезона в республике еще не объявлена. Обычно это происходит при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.
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Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за пандемии и эпидемии гриппа и ОРВИ отопление в жилые дома и социальные объекты могут запустить раньше. Так, к 15 сентября все региональные службы должны быть полностью готовы к отопительному сезону. В Уфе к этому времени запланирована подача тепла во все социальные учреждения.
«К 15 сентября все должно быть готово к подаче тепла. В первую очередь отопление будем подавать в социальные учреждения. Все зависит и от погодных условий», — отметил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. 
Он также поручил взять на контроль жилые дома, в которых размещены некоторые медицинские учреждения. В эти дома отопление должно прийти раньше срока.


На новую схему оплаты за отопление Башкирия перешла еще в октябре прошлого года. При такой схеме жители платят за фактически потребленную тепловую энергию. Соответственно, размер платы за отопление в квитанции меняется — в зимний период она «подрастет», а в летний период плата за отопление не начисляется.
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Источник: www.bashinform.ru

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